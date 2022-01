Malu Mpansikatu, esperto di calcio africano, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Si Gonfia La Rete. “Osimhen non è al 100% e credo sia giusto restare in Italia. Nella coppa d’Africa i contrasti non mancano e l’attaccante non sta ancora bene per cui pure se ci teneva a parteciparvi, credo sia giusto così”.