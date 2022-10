Mpansikatu, cons. di mercato: “Tuanzebe? In questo momento, con Koulibaly fuori, può essere un sostituto degno”

Malu Mpansikatu, consulente di mercato, ed esperto di calcio africano, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Si Gonfia La Rete. “Tuanzebe è un giocatore che fa al caso del Napoli. Cresce in Inghilterra per cui ha una formazione inglese, è esploso nel Manchester United e l’esperienza all’Aston Villa gli è servita molto. In questo momento, con Koulibaly fuori, può essere un sostituto degno. Certo, Tuanzebe non è Koulibaly, ma può fare bene e sono certo che si rivelerà un giocatore di altissimo profilo. E’ piede destro, è alto, molto fisico. Nell’uno contro uno si fa rispettare, ma ha anche un discreto piede per cui sa lanciare ed impostare, anche se in quest’ultima fase deve migliorare. Il suo adattamento a Napoli non mi stupirei se fosse quasi immediato perché quando arrivano da questi campionati, in genere i giocatori si ambientano subito. Gli inglesi guardano molto ciò che fanno i colleghi nel proprio reparto”

