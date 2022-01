Massimo Mauro: “Insigne? Sarebbe un errore andare al Toronto. Napoli più forte della Juventus”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live” della sera, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro. “Insigne al Toronto? E’ una notizia che mi sorprende e spero davvero che non firmi alla fine, per il Napoli, per il calcio italiano ma anche per Lorenzo. Insigne è il capitano degli azzurri, è campione d’Europa, è un calciatore molto importante per il modo di giocare di Spalletti, ha dimostrato anche personalità superando difficoltà e trascinando la squadra in diverse gare, spero ci ripensi. Ovviamente è solo il mio pensiero, difficile giudicare scelte che sono assolutamente personali. Però io ho sempre pensato che avere 1 milione in più a fine carriera non è così importante per una persona che è già ricca. La ricchezza vera per me è il racconto delle esperienze che hai vissuto, e in questo senso la nuova destinazione potrebbe diventare un incubo se ti ritrovi poi – come ha raccontato per esempio Giovinco – a giocare partite dinanzi a 1000 spettatori. Ripeto, spero che Insigne non vada via, giocare a calcio dovrebbe essere più importante di essere ancora più ricco. Ci sono stati tanti calciatori che dopo una settimana di esperienza analoghe, penso alla Cina, si sono pentiti e non vedevano l’ora di tornare nel calcio che conta, perchè avevano capito subito di aver sbagliato la scelta. Juve-Napoli? Importante per entrambe. Non penso tuttavia che gli azzurri arrivino così male, anche nelle sconfitte il Napoli ha dimostrato di dare tutto, di essere sempre dentro le partite. Ha perso gare inopinate contro Empoli e Spezia, in modo anche sfortunato, ma, nonostante le assenze, ha mostrato di avere un organico importante. Una rosa che non è invece tale nella Juventus, che si sta aggrappando all’esperienza di Allegri, alla mentalità e alla voglia di vincere del gruppo storico. I bianconeri stanno risalendo ma non hanno mai convinto nel gioco, stanno rimediando alla disastrosa fase iniziale con l’esperienza, affidandosi al catenaccio e al pragmatismo di Allegri. E devo dire che il tecnico, ha trovato la strada giusta, con umiltà, per risalire la classifica”.

La Redazione