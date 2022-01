Infantino: “Cambiare la regola del fuorigioco per giocare almeno 60 minuti”

Così il presidente della Fifa Gianni Infantino a Radio anch’io sport.“Il problema che c’e’ è che se una squadra vince e il suo giocatore subisce un fallo resta per terra come se l’avesse colpito un fulmine, cosa che non succede nel calcio femminile e bisognerebbe prendere esempio. Non è possibile – spiega Infantino – che le partite durino 47-48 minuti su 90, devono durare almeno 60 minuti effettivi. Se la soluzione è il cronometrista non lo so. Ero contrario al Var all’inizio ma abbiamo visto dei benefici. Qualsiasi cosa possa aiutare il calcio ben venga, come anche la regola del fuorigioco per dare vantaggi agli attaccanti, questa è anche una regola che si sta studiando”

Chiusura del presidente della Fifa sull’eccessivo numero di partite e la salute dei calciatori? “L’importante è dare tempi di riposo ai giocatori e farli viaggiare di meno e tutelare la loro salute. L’importante è trovare la quadratura del cerchio per far crescere il calcio a livello Mondiale”. Fonte: (ANSA).