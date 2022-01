In vista della gara con la Juve, il Napoli recupera Petagna e Malcuit

Il Napoli pian piano, si spera presto, deve recuperare tutti i suoi punti fermi, tra infortunati, contagiati da Covid, e quelli in isolamento fiduciario. La buona notizia per oggi intanto, in vista della gara di giovedì contro la Juve, è il recupero di Petagna e Malcuit, che erano stati in isolamento per aver avuto contatti con persone positive al Covid. Però se per il primo il rientro è totale, con l’allenamento svolto col gruppo, per Malcuit bisogna aspettare, perchè non ha ancora avuto il via libera per tornare ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno.