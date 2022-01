Il Toronto offre a tutta la famiglia Insigne un’aggiunta extra

Lorenzo Insigne ormai ha deciso, ha accettato l’offerta del Toronto e da Giugno andrà a giocare nel campionato dell’Mls. L’attuale capitano del Napoli guadagnerebbe nei prossimi 5 anni 11 milioni + 3 di bonus. Si aggiungeranno anche la villa, la scuola internazionale per i figli e l’insegnante d’inglese per la famiglia. Una proposta economica e non solo, impossibile da paragonare con quella del Napoli, dove il club doveva rispettare dei parametri. La proposta al ribasso da 3,5 milioni non avrebbe fatto felice nessuno e quindi sarebbe stato inutile proseguire le trattative.

Fonte: Gazzetta dello Sport