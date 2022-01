Gamba, giorn.: “Morata ci sarà contro il Napoli, non sono sicuro che andrà via adesso a gennaio”

Emanuele Gamba, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “I calciatori sono persone anche loro e quindi esistono i no-vax anche nel calcio. La percentuale di non vaccinati però è diminuita, quindi sembra aumentata la responsabilità. Morata ci sarà contro il Napoli, non sono sicuro che andrà via adesso a gennaio. Serve prima un sostituto per la Juve che non arriverà prima dell’Epifania. Ci sono Chelsea, Manchester City e Tottenham che cercano un grande centravanti. La possibilità di uno scambio Lukaku-Kane tra Chelsea e Tottenham, oppure Kane al City e in quel momento il Chelsea andrebbe su Vlahovic. Secondo me i Blues hanno sbagliato a prendere l’ex attaccante dell’Inter perché non c’entra nulla con il gioco di Tuchel. Icardi alla Juve è possibile, ma solo in prestito gratuito. A me risulta che nella Juve ci sia qualche resistenza per l’aspetto caratteriale del calciatore. Tecnicamente piace ad Allegri, ma restano le remore per questo particolare. Stanno facendo notare, in particolare Arrivabene (ad Juve), che Icardi sono due anni che ha messo in secondo o terzo piano la carriera, priorità ai social, al rapporto con Wanda Nara. La sua carriera è rallentata notevolmente e non sembra veramente turbato. Sembra anche piuttosto sovrappeso e andrebbe ricostruito. La Juve se dovesse portarlo ai livelli dell’Inter farebbe un bel colpo. Il Napoli sta dimostrando di muoversi bene su giocatori che sono poco conosciuti: Anguissa in pochi lo conoscevano, così come Tuanzebe, ne sappiamo poco. Ha giocato un pochino nello United, ha una cinquantina di presenze in Premier. Il Napoli è stato bravo a cercare calciatori un po’ dimenticati. Per il terzino Giuntoli ha in mente un nome non noto ma affidabile”.