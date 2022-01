Da Lozano a Osimhen, la situazione tamponi in casa Napoli

In casa Napoli, mai come in questo momento, lo staff medico, avrà molto da fare, soprattutto tra tamponi molecolari e avere i risultati sperati. Lozano, ad esempio, è ancora in Messico, oggi effettuerà il tampone, con l’auspicio che sia negativo e poter tornare in città. Osimhen? Ancora positivo al Covid, domani ne farà un altro per poi, in caso di esito negativo farà la Tac. Difficilmente lo staff medico con il Professor Tartaro, gli darebbero il via libero, per scendere in campo nell’immediato. Elmas invece attende l’esito nei prossimi giorni, ma non si esclude che a breve possa far parte della lista contro la Juventus. Infine Malcuit e Petagna, oggi faranno il tampone, sono in isolamento, per aver avuto contatti con persone positive, ma non hanno sintomi. In caso di tampone negativo, secondo le nuove norme, del 31 Dicembre, potranno tornare ad allenarsi con la squadra. Si intravede un piccolo arcobaleno per Spalletti e non solo.

Fonte: mattino.it