CdS – Verso Juventus-Napoli – La probabile formazione di Allegri

Allenamento basato sulla tecnica oggi per la Juve alla Continassa in vista del big-match contro il Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle 20.45 all’Allianz Stadium. Ci sono ancora diversi dubbi di formazione, e la difesa rischia di essere in emergenza. All’assenza di Chiellini, positivo al Covid, si aggiunge infatti l’affaticamento muscolare alla coscia sinistra di Bonucci, che oggi è stato sottoposto a esami che hanno comunque escluso lesioni. La sua situazione, però, verrà monitorata giorno per giorno. Oggi, ci si è concentrati sulle conclusioni per centrocampisti e attaccanti, sulla fase di non possesso per i difensori. Una partita ha chiuso l’allenamento odierno.

La probabile formazione della Juve contro il Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (Rugani), De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Kean, Chiesa. All.: Allegri.

Corriere dello Sport