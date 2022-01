Bargiggia: “Pisacane ha telefonato ad ADL, ma il patron non si è smosso”

“Non c’è ancora nulla di deciso”, dice Paolo Bargiggia in merito alla questione Insigne/Toronto. “Il calciatore non ha firmato niente”. Il giornalista, esperto di mercato, è intervenuto a “1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio ed ha dichiarato:

“So per certo che Lorenzo sperava in una chiamata del Napoli, una sorta di riavvicinamento tra le parti, un primo passo da parte della società. Chiamata che, però, non è mai arrivata. Vi do anche un’esclusiva: Vincenzo Pisacane, procuratore del capitano, per volontà del calciatore due settimane fa ha provato a chiamare il presidente per trovare insieme una soluzione, ma la risposta del patron è stata totalmente negativa. De Laurentiis ha risposto che non ha intenzione di aumentare l’offerta nemmeno di un euro. A Toronto già a gennaio per 20mln? No, non è vero, ma è vero che Adl ha offerto il suo 24 ad una squadra araba per 15mln. L’entourage di Insigne incontrerà emissari del Toronto dopo il 10 gennaio”