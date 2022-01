Bargiggia: “De Laurentiis ha messo alla porta Insigne. Ecco tutta la verità sull’addio del capitano”

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo, sul suo sito ufficiale, spiega il perchè dell’addio di Lorenzo Insigne al Napoli.

Insigne, ecco tutta la verità: il capitano ed idolo di Napoli andrà via dalla squadra e dalla città che tanto ama per trasferirsi al Toronto.

Una scelta sicuramente drastica e dolorosa, ma dettata anche dalla portata economica dell’offerta canadese.

Già in questa settimana Lorenzo Insigne potrebbe ufficialmente essere annunciato come nuovo rinforzo del Toronto a partire dal 30 giugno 2022. Il campione d’Europa con la Nazionale di Mancini firmerà un accordo che gli frutterà circa 8 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni.

Attenzione però: il ragazzo, ad oggi, ancora non ha firmato nulla ed è in pausa di riflessione. Perché allora l’affare è considerato in dirittura d’arrivo?

Perché il capitano ha trovato nel presidente De Laurentiis un muro insormontabile per le sue speranze di rimanere all’ombra del Vesuvio. Il numero uno partenopeo ha di fatto messo alla porta l’idolo di Napoli.

Insigne sperava ed ha sperato fino all’ultimo in una chiamata della società, per tentare una sorta di riavvicinamento tra le parti. Chiamata che però non è mai arrivata.

Inoltre Vincenzo Pisacane, procuratore del numero 24 partenopeo, ha provato due settimane fa a chiamare il patron De Laurentiis per trovare insieme una soluzione, ma la risposta di quest’ultimo è stata totalmente negativa. L’agente ha provato a rilanciare con il presidente soltanto per mezzo milione in più, cioè da 3,5 milioni di stipendio a 4.

De Laurentiis è stato però fin troppo chiaro: non alzerà l’offerta nemmeno di un euro.

Inoltre pare che il patron partenopeo avesse offerto Insigne nelle scorse settimane per 20 milioni ad un club arabo, la cui proprietà probabilmente diventerà partner o sponsor del Napoli. Poi però è arrivato il Toronto, con la sua offerta faraonica.

Il talento di Fuorigrotta, nonostante i suoi ultimi tentativi di riavvicinamento, lascerà la sua amata maglia azzurra.

Insigne, ecco tutta la verità: De Laurentiis ha messo alla porta l’idolo di Napoli.