Avellino, salgono a undici i positivi nel gruppo squadra

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate ieri, ha sottoposto l’intero gruppo squadra ad un nuovo ciclo di tamponi molecolari. Da quest’ultimo sono state confermate le 7 positività al Covid-19, alle quali vanno aggiunte quelle dei due tesserati già in isolamento presso le proprie abitazioni. Anche gli altri due tesserati posti precauzionalmente in isolamento domiciliare sono risultati positivi al Covid-19. Al momento, tra i tesserati del club, sono state rilevate in totale 11 positività al Covid-19 ma va specificato che tutti i tesserati risultati negativi ieri sono rimasti tali. Tutti i positivi sono costantemente monitorati dallo staff medico del club.

Napoli Magazine