AS Roma, Ufficiale – C’è un terzo caso di positività tra i giallorossi

Il Covid 19 sta colpendo il calcio e la serie A non ne è esclusa. In queste ultime ore, soprattutto alla ripresa delle attività delle squadre, continuano ad arrivare comunicati ufficiali in merito. Stamattina anche la Roma ha reso nota una terza positività. Si tratta di Daniel Fuzato, portiere giallorosso, ex Primavera.

L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare.