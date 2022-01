A. De Nicola: “Da domani nuova esperienza a Dubai. Insigne? Purtroppo comanda il Dio denaro”

Nel corso della trasmissione a Radio Punto Nuovo, durante “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiariello, Mario Giordano e Alessandro Montano, è intervenuto l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola. “Insigne ora è maturo per prendere delle decisioni. Se si parla con Lorenzo si capiscono le sue ragioni nel fare una scelta, è sempre stato maturo e ora lo è ancora di più. Da tifoso vorrebbe sempre essere a Napoli, però oggi conta il dio denaro. Chiunque farebbe la sua scelta, di cosa parliamo. Lui è stato l’unico insieme ad Hamsik a dimostrare di voler bene alla città di Napoli comprando la casa qui. Ripeto, credo faccia bene perché a 30 anni si ragiona benissimo. Lorenzo è un ragazzo veramente perbene. Non lo dico per fare il ruffiano, anche perché non lo so, ma lui ha dimostrato di voler restare a Napoli e ha speso tanti soldi comprando una casa. Tutto quello che fa credo sia per ragion veduta. Il presidente gestisce le economie che può. Forse il presidente ha capito bene Insigne, che stravede per Napoli e lui come Hamsik voleva restare a vita in questa città. Domani vado a lavorare negli Emirati, ho il biglietto aereo in mattinata. In Italia mi hanno dato opportunità, offerte di lavoro anche da cliniche private. Io devo lavorare e ho accettato lo Sharja. Tutto vero, mi hanno dato un contratto dicendomi di scrivere una cifra e io sono anche stato abbastanza stretto. È bellissimo andare alla scoperta, finché sto bene fisicamente accetto. Sarò a 10 km da Dubai, in una società seria che si è dimostrata tale. Mi danno macchine, case e altri benefit vari che non si possono rifiutare”.

La Redazione