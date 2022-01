United, il tecnico smentisce le voci: “Cavani non parte a gennaio”

E’ nel mirino del Barcellona, Edinson Cavani. E, a quanto pare, anche della Juventus. Ma, l’addio imminente al Manchester United dell’ ex Napoli, probabilmente non ci sarà. In merito alle voci, infatti, è arrivata puntuale la smentita del tecnico dei Red Devils, Rangnick, che non ha alcuna intenzione di privarsi del Matador: «Posso dire con assoluta certezza che Cavani non partirà a gennaio. Abbiamo parlato di Edi anche con la dirigenza. Il ragazzo sa benissimo che non lo lascerò andare, avremo bisogno di lui. Gli ho detto fin dal primo giorno che per me è un giocatore importantissimo. Fantastico. E dunque resta, senza ombra di dubbio».