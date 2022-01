UFFICIALE – Cinque casi di positività nel Benevento

Il Benevento Calcio comunica che, in seguito agli esiti dei tamponi molecari a cui sono stati sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati due casi di positività da Covid-19 tra i giocatori e tre tra gli addetti dello staff tecnico, tutti ora in isolamento domiciliare.

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani con doppia seduta, dopo che in mattinata tutto il gruppo sarà sottoposto a un nuovo tampone molecolare.

Fonte: beneventocalcio.club