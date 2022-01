Tuanzebe, prestito secco: l’operazione la paga Manolas

Ci siamo: Axel Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo difensore del Napoli, almeno per i prossimi sei mesi. Nella partita che l’Aston Villa ha giocato oggi in Premier il difensore non era neanche in panchina. I dettagli dell’operazione vengono riportati da La Gazzetta dello Sport: “Ormai c’è accordo fra il Manchester e il Napoli per un prestito secco di 500 mila euro, di diritto di riscatto eventualmente si parlerà più avanti. Al giocatore, per questi sei mesi, andranno circa 2 milioni lordi di euro di ingaggio. Di fatto con quanto risparmiato a bilancio sull’ingaggio di Manolas l’operazione è pagata.