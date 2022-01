Tuanzebe ha due modelli calcistici. A Napoli per ripetere la scalata di Tomori nel Milan

Difensore centrale o terzino destro, 24 anni, doppio passaporto (inglese e congolese): arriva in prestito dal Manchester United per mezzo milione di sterline, dopo sei mesi all’Aston Villa. E’ stato lanciato da Mourinho

Il calcio è stato sempre la sua grande passione. Ha cominciato a giocare sui campi della, a, sobborgo di. Ma da bambino si era fatto apprezzare anche in altri sport: dal cross-country al salto triplo. Ha un fratello, si chiama, ex attaccante del. Ilha un fascino speciale, è ancoraanche nei pensieri di, che ha interrotto il rapporto con l’per tornare ale accettare la proposta di. Mezzo milione di sterline per il prestito, ma niente diritto di riscatto, perché inon hanno intenzione di perderlo. Nel club diera spesso titolare con Deanin panchina, ma dopo l’arrivo di Stevenera diventato la riserva di.E’ cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e ha un contratto fino al 2023.lo fece esordire inil 29 gennaio del 2017 contro il: ivinsero per 4-0 con i gol dientrò in campo negli ultimi ventidue minuti al posto di, nel ruolo di terzino destro. Ha sempre giocato solo nele nell’, dove nel 2019 aveva contribuito alla promozione in, tornando poi per due stagioni a(14 presenze in Premier, 5 ine 6 in). E’ un difensore centrale, ma può essere schierato anche sulla fascia destra e nella posizione di mediano. Ha due modelli: Eric, ivoriano del, e lo spagnolo, ex pilastro dele ora – a fine carriera – stella del.Fonte: CdS