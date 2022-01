Tuanzebe, ADL vorrebbe già fissare il prezzo per tenerlo più a lungo

Tuanzebe, l’ultimo tassello è la cifra da mettere (eventualmente) nell’accordo che dalla prossima settimana consentirà al difensore centrale di essere al Napoli: un prestito secco, da 600mila euro in 5 mesi. De Laurentiis non ha perso tempo a sostituire Manolas e ha in pugno Axel Tuanzebe, originario di Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, pupillo di José Mourinho. Vorrebbe fissare anche il prezzo per tenerlo la prossima stagione. Ma su questo aspetto gli inglesi tentennano. L’affare, in ogni caso, è praticamente fatto. Perché De Laurentiis e Giuntoli hanno trovato la soluzione al buco lasciato in difesa. D’altronde, un’emergenza che durerà solo un mese, perché Koulibaly dal 10 febbraio torna disponibile. Al prestito del centrale congolese, Tuanzebe, si è opposto il tecnico dell’Aston Villa, Gerrard, ma Axel ha ribadito, proprio ieri, la propria volontà di andare a vivere una nuova esperienza lontano dall’Inghilterra.