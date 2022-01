Toronto, non solo Insigne per l’attacco. Un altro italiano potrebbe cambiare maglia

Lorenzo Insigne potrebbe vestire presto la maglia del Toronto, ma potrebbe non essere l’unico. Non solo Lorenzo Insigne, in questi giorni anche i contatti per Andrea Belotti verranno intensificati. Il Toronto FC, dopo aver fatto la sua offerta monstre al capitano del Napoli, ora aspetta una risposta definitiva dall’azzurro e nel frattempo può concentrarsi sull’attaccante del Torino, che si trova in condizioni contrattuali simili a quelle del napoletano. Secondo i media americani la Mls potrebbe diventare casa di entrambi dal prossimo giugno: Belotti non ha alcun accordo col Torino e ormai anche il presidente granata Cairo ha lasciato intendere che lascerà il club al termine della stagione. Il Toronto arriverà anche dalla punta italiana con un’offerta importante, cifre che hanno fatto vacillare anche le sicurezze di Insigne settimane fa. I contatti con Belotti si intensificheranno questa settimana, la prima del nuovo anno.

IlMattino.it