SUPERCOPPA ITALIA FEMMINILE – Data e orario di A.s. Roma-A.c. Milan che si giocherà a Latina

La gara è in programma il 5 gennaio alle 14:30 allo stadio Domenico Francioni di Latina. L’ingresso per assistere alle semifinali è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà gratuito anche l’accesso per la Finale dell’8 gennaio, in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Ciascun utente potrà richiedere fino a un massimo di 4 biglietti, collegandosi sul portale della Figc collegato a VivaTicket. Inoltre, i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito inviando una mail all’indirizzo supercoppafemminile@figc.it.

Fonte: asroma.com