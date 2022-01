In attesa di conoscere il destino di Valentina Giacinti, le sirene estere suonano con una certa insistenza, l’A.c. Milan, sta per piazzare il colpo in difesa. Accordo raggiunto con Alia Guagni, in passato alla Fiorentina e Atletico Madrid, oggi svolgerà le visite mediche. In maglia viola invece andrà Vero Boquete.

Fonte: tuttocalciofemminile.com