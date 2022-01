Serie A e Covid: per Juventus/Napoli si fa la conta

Aumentano i contagiati in serie A ed anche la paura. In merito alla partita tra Juventus e Napoli, Chiellini ieri è risultato positivo (nella Juventus è il terzo dopo Arthur e Pinsoglio) mentre il Napoli ha comunicato che Malcuit e Petagna sono in isolamento per dei contatti stretti positivi. Per Spalletti, al momento, disponibili in 10 più i portieri. Una carneficina. Ma il pericolo di un cluster in corso nello spogliatoio azzurro è lontano anni luce. Non è facile barcamenarsi tra i protocolli e la legge. I calciatori del Napoli, avendo un ciclo di vaccinazione regolare, a contatto con dei positivi, possono uscire dall’isolamento dopo 5 giorni. Malcuit e Petagna, insomma, domani o martedì, faranno un molecolare che se darà esito negativo darà il via libera al rientro nel gruppo. Lozano ed Elmas, pur asintomatici, dovendo arrivare da Messico e Macedonia, hanno dovuto fare i tamponi nel loro paese per prendere l’aereo di rientro. Appena risulteranno negativi, torneranno disponibili. Osimhen oggi farà il tampone a Lagos. Appena il dottor Canonico lo riterrà pronto per il rientro in campo, potrà giocare con il Napoli. Quando? L’obiettivo è rivederlo tra i convocati tra la gara con la Fiorentina in Coppa Italia e quella di Bologna. Tra i convocati, non certo pronto a giocare più di qualche minuto. Perché il suo dovrà essere un rientro a piccoli passi.

Il Mattino