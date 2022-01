Il 6 Gennaio è in programma Juventus-Napoli all’Allianz Stadium, ma per le due squadre rischia di essere davvero una gara con diverse assenze. Per Spalletti, ogni giorno è come il gioco Squid Game, si perdono i pezzi della squadra. Oltre Lozano, Elmas e Osimhen, si aggiungono la quarantena per Malcuit e Petagna. Questi ultimi sono stati a contatto con persone positive al Covid, simile a quanto accaduto a Borja Majoral alla Roma. Il tecnico di Certaldo, ha al momento 15 giocatori, 3 però sono i portieri, davvero una rosa falcidiata dal Covid-19. Senza dimenticare che ci sarà da valutare l’idoneità di Fabian Ruiz e Insigne. Insomma non sarà semplice fare una formazione migliore da mandare in campo contro i bianconeri.

Fonte: A. Giordano CdS