Meret non è in vendita: l’agente atteso nelle prossime settimane

Con l’arrivo di Tuanzebe dalla Prmeirr, a meno di qualche addio (Malcuit?), il mercato del Napoli non dovrebbe prevedere altre operazioni. Meret non è in vendita, la corte della Lazio fa piacere ma non ci sono trattative in corso: perché nei piani di De Laurentiis Meret è il portiere titolare che deve solo attendere il suo momento. Pastorello, il suo potente manager, è atteso nelle prossime settimane proprio per definire il rinnovo del contratto: chiaro che il portiere friulano non viva bene questo momento da riserva di Ospina, ma alla fine la firma per il prolungamento (fino al 2026) arriverà.

Il Mattino