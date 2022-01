Insigne-Toronto, ingaggio monstre e possibile conferenza del suo agente

Siamo al conto alla rovesciata per il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto, ma questo avverrà a Giugno, il capitano infatti resterà in maglia azzurra fino a fine stagione. Entro mercoledì i dirigenti del club canadese verranno in Italia, per limare gli ultimi dettagli. L’attuale capitano del club azzurro guadagnerà quasi 8 milioni a stagione per i prossimi 4/5 anni. Non è da escludere che una volta definita la trattativa, l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, farà una conferenza stampa per spiegare nei dettagli come si è sviluppata la trattativa, dopo il grande gelo con De Laurentiis. Insomma la storia tra il capitano e il Napoli è arrivata ai titoli di coda e sta per cominciare con Mls a Toronto.

Fonte: F. Tarantino CdS