Il Consiglio Federale ha accettato la richiesta di slittamento degli stipendi di marzo

Durante il Consiglio Federale riunito oggi a Roma, in via Allegri i club di Serie A hanno richiesto lo slittamento del pagamento degli stipendi di marzo. Richiesta che è stata accolta e accettata dalla Figc: le mensilità saranno posticipate di un mese per agevolare le società di A, colpite dal Covid. Le mensilità potranno essere versate entro giugno, assecondando così in parte la richiesta dei club, che inizialmente avevano proposto lo slittamento di sei mesi. Gravina, presidente della Figc, aveva già aperto all’accordo che oggi è stato sancito.

Fonte Alfredo Pedullà