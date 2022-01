Il Cds presenta Axel Tuanzebe, arriva dalla Premier, può giocare in più ruoli

Axel Tuanzebe è un difensore che, forse, più di ogni altra cosa ha bisogno di giocare con regolarità. Compirà 25 anni a novembre eppure, incredibile ma vero, prima di questa stagione, aveva disputato più di 4 partite da titolare una sola volta in carriera. Era il 2018-19 quando, in prestito all’Aston Villa, partì titolare 24 volte nella Championship, la Serie B inglese. Nato in Congo, ma trasferitosi a Rochdale, alle porte di Manchester, a soli quattro anni, Tuanzebe ha fatto la trafile nelle giovanili dello United, club per il quale è stato tesserato a otto anni. È stato Mourinho a farlo esordire in Premier nel 2016-17, schierandolo titolare in quattro occasioni a fine stagione. Poi però, oltre alla soddisfazione della prima (e unica) chiamata in Under 21 inglese, tanta panchina (tre presenze, di cui una sola in Premier League), prima del passaggio all’Aston Villa in prestito a gennaio. Complici gli infortuni però, Tuanzebe colleziona solo cinque presenze in prestito nella Championship. L’anno dopo, pre-campionato con lo United, e grande stagione con l’Aston Villa promosso nella Championship, culminata con lo promozione in Premier League. Tuanzebe colleziona 25 presenze in tutto e, senza infortuni, avrebbe sicuramente giocato di più. Il prestito gli vale un nuovo contratto con lo United ma, rientrato a Old Trafford, non trova spazio con il nuovo tecnico Ole Gunnar Solskjaer. La stagione 2019-20 termina per lui a dicembre per infortunio (prima di rompersi aveva collezionato 5 presenze in campionato, di cui due da titolare); e, 20-21, torna solo a ottobre: Solskjaer lo schiera subito in Champions, ma in campionato trova poco spazio. A fine anno, quattro presenze da titolare, più cinque dalla panchina in Premier e nuovo prestito all’Aston Villa. Dove, in realtà, inizia da titolare anche se, dopo l’esonero del tecnico Dean Smith, si trova relegato in panchina e il suo successore, Steven Gerrard, gli comunica che non rientra più nei piani del club. Buon fisico, pur non essendo altissimo Tuanzebe si fa valere nel gioco aereo. Tecnicamente valido, può giocare anche da terzino destro. Qui Premier, a lui Napoli. Fonte: CdS