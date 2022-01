Gravina sulla Salernitana: “Bisognava far rispettare le regole”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai taccuini de Il Giornale. Tra le altre cose ha fatto anche riferimento al caso Salernitana, squadra che ha rischiato davvero l’esclusione e si è salvata sul gong.

Gravina ha dichiarato: “É frutto di un’indicazione chiara e coerente della Figc. A me interessava solo far rispettare le regole, esserci riusciti senza mortificare la passione dei salernitani rappresenta una grande soddisfazione. Sono felice soprattutto per loro, non meritavano l’esclusione”.