Gazzetta – Napoli e Lazio sullo stesso obiettivo di mercato

E’ tempo di rinforzi, e di calciomercato invernale, ed il Napoli ha bisogno di rinforzare la difesa in primis. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sia il Napoli che la Lazio hanno le stesse mire su Reinildo Mandava, terzino sinistro mozambicano in scadenza di contratto a giugno con il Lilla. Il club francese continua a chiedere 6-7 milioni per il giocatore, pretese che però potrebbero abbassarsi in previsione del contratto in scadenza. Sia a Spalletti che a Sarri Mandava farebbe particolarmente comodo per le sue caratteristiche, si vedrà chi la spunterà.

Fonte Tuttonapoli