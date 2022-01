Focolaio Juve, la prima squadra trema. L’under 23 è un focolaio. No Napoli per il capitano

Chiellini positivo al Covid, niente Napoli. Era tornato ad allenarsi proprio ieri, il capitano della Juve, dopo alcuni giorni di isolamento preventivo per un contatto con una persona contagiata: un allenamento individuale, a parte, prima di scoprire la positività e di andare in isolamento come prevedono i protocolli sanitari. Giorgio salterà quindi la sfida della Befana contro gli azzurri di Spalletti. Salgono così a tre i positivi nello spogliatoio bianconero, dopo che a San Silvestro i tamponi avevano rivelato il contagio di Arthur e Pinsoglio. La speranza alla Continassa è che non esploda un focolaio come accaduto nella formazione Under 23 dove sono ben 12 i positivi. L’ultimo, in ordine di tempo, è il portiere Franco Israel, che si è aggiunto alla lunga lista che già comprendeva De Winter, Soulè, Miretti, Anzolin, Sekulov, De Marino, Brighenti, Barrenechea, Boloca, Da Graca e Raina. Fonte: CDS