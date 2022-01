Fabio Montezine : “A Napoli ho lasciato il cuore”

In occasione dell’Arab Cup 2021 Dundar Kesapli ha incontrato Fabio Cesar Montezine in un intervista andata in onda per la Rai, il quale conosce molto bene il Calcio Italiano.

Montezine ha militato in Italia con le maglie di Udinese, Napoli e Avellino. Con la maglia dei partenopei in tre stagioni conta un totale di 80 apparizioni con 8 gol.

Nel 2006 si trasferisce in Qatar nell’Al-Arabi Sports Club, e dopo la naturalizzazione diventa un punto fermo della Nazionale. Successivamente passa all’Umm-Salal, dove gioca per quattro stagioni prima di accasarsi all’Al-Rayyan Sports Club.

Trasferitosi in Qatar, Montezine parla dei grandi lavori che si stanno facendo per i prossimi Mondiali del 2022 :

“Si stanno facendo grandi lavori per Qatar 2022. L’Arab Cup è il preludio dei mondiali. Speriamo che sia tutto pronto per ricevere più persone possibili in questo magnifico paese”

“I ricordi dell’Italia sono bellissimi. Il Napoli mi ha fatto esordire nel calcio professionistico ed è stata una bellissima esperienza. Ho molti amici a Napoli e ho voglia di tornare e comunque sempre Forza Napoli”

“Sarà difficile per il Napoli affrontare il Barcellona in Europa League, ma sarà sempre una partita interessante”

“Sarebbe un peccato non avere l’Italia in Qatar 2022. Sarà una bellissima sfida contro il Portogallo, in bocca al lupo ad entrambe”

“Io consiglio ai tifosi del Napoli di venire qui in Qatar a visitare. Per i giocatori questa sarebbe una bellissima esperienza, trasferirsi in questa Liga.”

By