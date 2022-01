Euro avversario Napoli – Maiorca-Barcellona 0-1, inizia al meglio il 2022 di Xavi

Il Barcellona, nonostante le tante assenze, causa Covid, anche se in tarda serata recupera Jordi Alba e Dani Alves, ha affrontato in trasferta il Maiorca per la prima del 2022. Per i blaugrana il mattatore della serata e Luuk De Jong, prima sfiora la rete in un paio di circostanze e poi realizza il gol del successo, sfruttando al meglio il cross di Mingueza. Un successo che avvicina la squadra di Xavi alla zona Champions.

MAIORCA: Angel, Baba I., Battaglia R., Costa J., Lee Kang-In, Maffeo P., Reina M. (Portiere), Rodriguez D., Russo F., Sanchez A., Valjent M.. A disposizione:Gaya J., Llabres J., Lorente F. Q. (Portiere), Mboula J., Nino F., Olivan B., Prats A., Riquelme L. R. (Portiere), Ruiz de Galarreta I., Sastre J., Sedlar A., Sevilla S. Allenatore: Garcia L..

BARCELLONA: Akhomach I., Araujo R., de Jong F., de Jong L., Garcia E., Jutgla F., Mingueza O., Nico, Pique G., Puig R., ter Stegen M. (Portiere). A disposizione:Comas A., De Vega Lima L., Jaime G., Lenglet C., Marmol M., Neto (Portiere), Pedrola Fortuny E., Pena I. (Portiere), Sanz A., Umtiti S. Allenatore: Xavi

MARCATORI: De Jong 44’

A cura di Luigi D’Aniello