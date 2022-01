Ciro Ferrara: “Nessuno può dare lezioni ad Insigne. Io ci son passato per quella strada!”

Ciro Ferrara nella sua lunga intervista rilasciata ad Antonio Giordano per il CDS risponde sul “caso” Insigne:

Insigne va al Toronto.

«È una vicenda che merita approfondimenti, affinché non ci siano equivoci. Lorenzo lo conosco da fanciullo, l’ho allenato nell’Under 21, so quanto sia serio. E so che, qualsiasi cosa accada, lui darà tutto quello che ha in questi prossimi cinque mesi. Potrà sbagliare una partita, anche due, ma rientrerà nell’ordine naturale delle cose».



Il rischio è la strumentalizzazione.

«Che si possa dire: ha mollato, pensa ad altro. Ci sono messaggi inaccettabili e intollerabili, per esempio dare del traditore ad un calciatore che va via dalla propria squadra e dalla propria città. Riportiamo le questioni nella loro giusta dimensione: c’è una società che, legittimamente, fa delle scelte, guidata da un imprenditore che deve pure far tornare i conti; e poi c’è un giocatore che ne deve fare altre, ha trentuno anni, è un manager di se stesso».