Stasera alle 17.30 in Premier c’è la sfida tra Chelsea-Liverpool. Ci sarà un grande assente: Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sarebbe stato convocato da Thomas Tuchel per il big match contro i Reds, come riportano le indiscrezioni di Sky Sports UK. Si ipotizza che questo possa derivare dalla sua recente intervista a Sky di qualche giorno fa, visto che Tuchel aveva già fatto capire di non aver gradito le parole del suo giocatore.