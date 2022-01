Brentford/Aston Villa in campo, Tuanzebe neanche in panchina

Oggi in Premier si gioca Brentford/Aston Villa e all’ ingresso in campo delle squadre si nota subito l’assenza di Axel Tuanzebe, difensore dell’Aston Villa in prestito dal Manchester United. Il calciatore non figura nemmeno in panchina. Un ulteriore indizio di mercato che vede ormai il difensore inglese pronto a passare in prestito al Napoli dopo che saranno sistemati gli ultimi dettagli della trattativa.