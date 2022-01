Spalletti si prepara ad accogliere Tuanzebe, che vorrebbe già in campo contro la juve

Luciano Spalletti si prepara ad accogliere Axel Tuanzebe, che spera di avere a disposizione per la sfida del 6 gennaio sul campo della Juventus.

Axel Tuanzabe sarà il primo rinforzo del Napoli per quanto riguarda il mercato invernale. Era necessario trovare un rinforzo in difesa dopo la partenza di Manolas e la momentanea assenza di Koulibaly. Probabilmente l’operazione si chiuderà intorno ai 5-600 mila euro per il prestito, con un riscatto fissato sotto i venti milioni. E cercherà di strappare il diritto di riscatto ma soltanto se il Manchester United non sparerà cifre alte. Il Napoli verserà 500mila euro per i prossimi 6 mesi versando 1.6 euro lordi( al cambio con la sterlina) al giocatore.

Si attende solo il tweet di De Laurentiis la prossima settimana.