SERIE A FEMMINILE – Napoli e Sampdoria sulla punta Martinovic

Il Napoli femminile, terz’ultima in classifica di serie A, cercherà nel mercato di Gennaio, i giusti rinforzi per conquistare la salvezza. Dopo Romina Pinna e Mauri, si attende il via libera dell’A.s. Roma per Rachele Baldi. Per gli atri obiettivi si punterà su Toomey del Tavagnacco, ex calciatrice della Florentia, mentre per l’attacco si guarda a Martinovic, della Fiorentina, ma piace anche alla Sampdoria.

Fonte: tuttocalciofemminile.com