Piaceva al Napoli, ora Emerson è seguito da un ex allenatore azzurro

A Sarri piace Emerson, l’ha conosciuto durante l’esperienza al Chelsea, quell’anno giocò poco. Ha 27 anni, è nazionale azzurro, è stato vicino al ritorno in Italia in estate, Spalletti provò a portarlo a Napoli. Emerson, parlando di Sarri, ha sempre speso parole dolci: «Con Sarri abbiamo fatto un anno meraviglioso, siamo arrivati terzi in Premier League, in finale di Carabao Cup e abbiamo vinto l’Europa League. Con Spalletti è più un rapporto di amicizia, ci parli tutti i giorni anche della tua famiglia. Con Sarri invece è più sul campo, al di fuori non hai molto rapporto, ma è una bellissima persona con un cuore enorme. Sarri lavora più sulla tattica, è quello in cui crede. Anche Spalletti ci tiene molto, ma ti lascia più divertire nelle sedute d’allenamento. Chi si arrabbiava di più? Sicuramente Sarri», sono altri passaggi di un’intervista del passato.

Per gennaio. Emerson il sogno per giugno, chissà se attuabile. Il Lione gli garantisce ingaggio da 2,5 milioni, i parametri non sono bassi.Fonte: CdS