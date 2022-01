Padovan: “La crisi avuta dal Napoli potrebbe toccare ad altre”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Sono ottimista per il Napoli perché dicevo che poteva vincere lo scudetto e può ancora. Dipenderà tanto dagli infortuni qualora non venisse afflitto dagli infortuni ancora. Senza le sconfitte con Empoli e Spezia il Napoli sarebbe a un punto dall’Inter. C’è un girone di ritorno da affrontare e la crisi che ha avuto il Napoli possono averla anche le altre squadre. Ho visto una Juve con nove punti di vantaggio perdere il campionato. Sportivamente parlando vincere l’Europeo è stato fantastico ma quest’anno lo ricorderò per la 4×100 maschile alle Olimpiadi, mi ha entusiasmato di più. Secondo ricordo Jacobs che vince l’oro e terzo Tamberi che si divide il primo posto”.