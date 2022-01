Nigeria, il CT: “Osimhen ha rinunciato perchè non poteva dare il 100%!”

Victor Osimhen ha rinunciato alla Coppa D’Africa. In sostanza non voleva dare un apporto minimo alla sua Nazionale viste le condizioni fisiche. Lo ha confermato il Ct della squadra nigeriana. Augustine Eguavoen, commissario tecnico della Nigeria, ne ha parlato a NFF TV. “Ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Mi ha detto: ‘Devi capire che non sto bene. Non voglio andare in Coppa d’Africa e non dare il 100%’. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa. Osimhen deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere”.