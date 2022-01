Il club azzurro è alla ricerca del difensore centrale, per sostituire il partente Manolas e nelle ultime ore si sono fatti passi in avanti per Tuanzebe. Arrivano conferme anche su twitter dal direttore di Tmw radio Niccolò Ceccarini. “Napoli, Tuanzebe in arrivo, operazione ai dettagli. Prestito con diritto di riscatto”.

Fonte: twitter Niccolò Ceccarini