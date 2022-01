Nahitan Nandez, a seguito della denuncia ricevuta dalla ex compagna, ha risposto così con un comunicato al canale televisivo Subrayado: “Sono partito il 29 dicembre visto che dovevo ritornare al mio club il 31 dicembre. Quindi è chiaro che io sia partito prima della denuncia presentata contro di me. La mia famiglia e i miei figli sono la cosa più importante per me, aspetto che la giustizia investighi sulla veridicità degli eventi e mi dia ragione: sono tranquillo”.