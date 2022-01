Moncalvo: “La Juventus ai quarti, ma temo la vendetta di Ceferin”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: “La Juve si qualificherà ai quarti di Champions, il Villarreal non è un ostacolo così insuperabile, ma sarà molto dura. Bisognerà ricordarsi che Ceferin se l’è legata al dito: il Barça tolto davanti, ma tiene d’occhio Real Madrid e Juventus. Ceferin vuole vendicarsi e temo l’arbitraggio. Proiettiamoci tra un anno, ci saranno i campionati interrotti per i Mondiali, tra giocatori infortunati, reduci da problemi. Per arrivarci con l’Italia ci metterei di tutto, Balotelli, Scamacca, qualsiasi cosa. Che poi sarebbe una soddisfazione buttare fuori il Portogallo di Ronaldo. Da un mercenario come lui non bisogna aspettarsi nulla, a differenza delle scuse presentate da Lukaku ai tifosi dell’Inter”.