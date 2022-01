Mercato – Boga sta per diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta

Boga sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Atalanta. Capodanno di visite mediche per lui: è arrivato con un charter da Gedda a Bergamo per sostenere gli esami di idoneità sportiva, poi ripartirà per l’Arabia Saudita dove è in ritiro la nazionale della Costa d’Avorio, con cui l’ormai ex Sassuolo parteciperà alla Coppa d’Africa. Rimarrà lì fino al 6 gennaio, svolgerà il torneo e poi sarà finalmente a disposizione di Gasperini per la seconda parte della stagione. Per l’ufficialità manca veramente poco, forse già entro domani (2 gennaio) ci sarà l’annuncio. Questione di ore, poi Boga sarà nerazzurro, un colpo da 22milioni di euro.

CdS