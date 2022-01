Marrucco: “Allucinanti le due sconfitte casalinghe e la cessione di Manolas!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente: “Purtroppo sono d’accordo quando si dice che il Napoli abbia perso lo scudetto. Tipi di partite come quella contro il Sassuolo e le due sconfitte casalinghe sono allucinanti. Una squadra normale perde o pareggia a Milano ma vince queste due partite. È il modo di affrontare questo tipo di partite che fa la differenza, vanno giocate con cattiveria dal primo minuto. Questa cosa non avviene da tanti anni. Il Napoli è una squadra estremamente particolare formata da bravi ragazzi che vanno avanti fino ad un certo punto, quando ti giochi la vita la perdi. Quello che appare come al solito misterioso nelle situazioni del Napoli è la fuga di Manolas. Si poteva aspettare fino al 10: esce uno, entra un altro. Trovo questa vicenda allucinante. Non è possibile farlo partire non avendo già in casa il terzo difensore, con Koulibaly in Africa. Mi auguro che il nuovo anno porti via la pandemia, bisogna ricominciare a vivere. Auguro al Napoli un posto in Champions League e un progetto chiaro. Da capire se in questo progetto ci sarà Ghoulam”.