Massimo Marianella, giornalista, è intervenuto su Sky Sport, ecco le sue parole: “Barcellona? E’ un sorteggio glamour, una squadra forte che ha stravinto in Europa anche se è la peggiore degli ultimi anni pur recuperando a breve tanti giocatori. Il Napoli non sottovaluterà l’impegno, sarà un orgoglio per squadra, tifosi e società e poi se passa pensate che trampolino può essere per la stagione intera”.