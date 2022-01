Marchetti: “Lorenzo ovvio ci pensa. In Europa nessuno può offrire quanto il Toronto”

Marchetti ne ha parlato a Radio Marte:

“Insigne via già a gennaio? Lo escludo, lui non vuole andare via adesso. Per giugno c’è l’offerta molto allettante del Toronto, Lorenzo ci sta riflettendo. Il fatto che ci sia un’offerta così importante pone Lorenzo nelle condizioni di accarezzarla, soprattutto perché dal Napoli non è arrivata una controfferta che chiaramente non potrebbe pareggiare quella del Toronto. Come d’altronde nessuna società europea. Un riconoscimento superiore sicuramente lui lo gradirebbe. A noi non risulta ci siano stati rilanci per Insigne. Quindi, giorno dopo giorno, l’offerta entra nella sua testa. Poi fin quando non firma può venire fuori qualsiasi altra squadra. Il Toronto lo vorrebbe teoricamente già ora ma Insigne ha già detto che vuole concludere la stagione con il Napoli. Anche perché poi Insigne eventualmente ci andrebbe da svincolato. Le vicende sui parametro zero possono cambiare rapidamente però.Alla fine poi è una scelta di vita. Bisognerebbe capire che cosa voglia fare lui. Certamente è legatissimo alNapoli ma vorrebbe sicuramente qualcosa in più rispetto a quanto gli è stato offerto adesso. I club valutano quando devono investire per tenere certi giocatori nel corso degli anni e, magari, si valuta una sostituzione a una cifra inferiore. Il Milan su Donnarumma ha fatto un ragionamento del genere”.