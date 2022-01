La nuova Salernitana “volerà” con le ali di Pegaso

Il 31 Dicembre 2021 era l’ultimo giorno per l’ambiente Salernitana per sapere del suo futuro e proprio in extremis il club granata ha trovato un nuovo acquirente. Si passa da Lotito e Mezzaroma a Danilo Iervolino. L’imprenditore di Palma Campania, classe ’78 ha versato la caparra, circa 25 milioni in tutto, tra acquisto e campagna acquisti di Gennaio. Entro 45 giorni ci sarà il definitivo passaggio dalla vecchia alla nuova società. Il proprietario di Pegaso ha battuto il duo Orlando-Tedesco, promettendo la permanenza nella massima serie.

Fonte: ilmattino.it