La Nazione – Il Napoli “sonda” il viola Bartlomiej Dragowski

In casa Napoli si sa, si stanno valutando i futuri di entrambi i portieri. Ospina aspetta una chiamata per un eventuale rinnovo e Meret non è proprio contentissimo del suo utilizzo, diciamo parziale. Intanto, ieri, il quotidiano toscano La Nazione ha scritto del futuro di Bartlomiej Dragowski. Alla Fiorentina – si legge – sono arrivati sondaggi ritenuti interessanti come quello del Napoli e dell’Inter. Il discorso potrebbe così prendere corpo davanti a una proposta d’acquisto alla quale il club viola non rimarrebbe indifferente. Di sicuro i dirigenti gigliati potrebbero essere pronti da subito a verificare situazioni in entrata: Cragno (Cagliari) e Provedel (Spezia) sono nomi da prendere in considerazione.